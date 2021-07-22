Амурского министра привезли с турбазы в больницу с травмами

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта на одной из турбаз региона, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Курдюков отдыхал в компании на турбазе, произошел конфликт, в ходе которого он получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую. Он находится в больнице", - рассказал он и уточнил, что это случилось несколько дней назад.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

В Министерстве цифрового развития и связи области сообщили, что глава ведомства находится на больничном.

Курдюков был назначен министром в январе 2021 года. В областном правительстве он работает с 2010 года, начав с должности начальника отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты населения Приамурья.