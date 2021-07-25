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Умер глава Минсвязи Приамурья, госпитализированный с турбазы с травмами

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков умер вечером в субботу, сообщил губернатор области Василий Орлов в телеграм-канале.

"Светлая память. Ушел очень рано", - написал Орлов.

Несколько дней назад, по данным источника "Интерфакса", Курдюков после конфликта на одной из турбаз региона попал в больницу с травмами, в том числе черепно-мозговой.

Курдюков заступил на пост министра в январе этого года. Карьеру в правительстве области начал с 2010 года с должности начальника отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты населения Приамурья.

Амурская область Александр Курдюков

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