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ЦБ установил лимит на покупку цифровых финактивов неквалами

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Банк России установил лимит на приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) неквалифицированными инвесторами: они смогут купить их на общую сумму не более 600 000 рублей в течение одного года. Об этом говорится в указании ЦБ, которое одобрил Минюст России.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ЦФА, если они удостоверяют возможность осуществления прав по включенным в котировальные списки бирж ценным бумагам (кроме облигаций, если это не ОФЗ или корпоративные облигации эмитента с рейтингом не ниже уровня, установленного Банком России). Также неквал сможет купить такие активы, если они включают денежные требования, размер которых эквивалентен стоимости драгоценных металлов, указанных в выпуске этих ЦФА.

При этом неквалы не смогут приобретать ЦФА, предназначенные только для квалифицированных инвесторов или выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также если в решении о выпуске таких активов не указан срок исполнения обязательств или получение выплат зависит от наступления или ненаступления определенных обстоятельств.

Указание вступит в силу с 1 января 2021 года.

В июле 2020 года был принят закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который разграничивает эти два понятия. Он вступит в силу с 2021 года.

ЦФА - это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске ЦФА.

Цифровая валюта - совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые при этом не являются средством платежа в России и по нему отсутствуют обязанные лица.

Банк России Минюст ЦФА

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