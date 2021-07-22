Ученые изучат экосистему в зоне прошлогоднего разлива на ТЭЦ-3

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Ученые в рамках Большой норильской экспедиции - 2021 оценивают восстановительную способность экосистемы Таймыра после масштабного разлива топлива в прошлом году, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

В сообщении отмечается, что были собраны образцы зообентоса (животных, обитающих в грунте дна - ИФ) на реке Далдыкан, изучен растительный покров в зоне разлива на ТЭЦ-3.

Участники экспедиции продолжают мониторинг чистоты воды на реке Амбарной.

В данный момент на объектах исследований работает отряд биологов под руководством директора НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики - филиала ФИЦ "Красноярский научный центр СО РАН" Зои Янченко.

На следующей неделе к полевым исследованиям ученых присоединится отряд "Наземные экосистемы", который возьмет пробы почвы, донных отложений и растительности вдоль берегов речной системы района.

Основными направлениями исследований экспедиции 2021 года станут поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность и животные, многолетнемерзлые грунты. На протяжении шести месяцев, до ноября-декабря, планируется движение маршрутами по рекам Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеру Пясино.