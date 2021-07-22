Володин отметил доказательность иска РФ к Украине в ЕСПЧ

Для ЕСПЧ этот иск станет "моментом истины", считает спикер Госдумы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Жалоба от РФ к Европейскому суду по правам человека по Украине позволит определить состоятельность этого института, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Для ЕСПЧ - это момент истины: либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании", - написал Володин в своем телеграмм-канале в четверг.

Он отметил, что вопросы о систематических нарушениях прав и свобод на Украине уже звучали, но сформулированы юридически впервые. "Каждое нарушение подкреплено ссылками на статьи и протоколы Европейской конвенции по правам человека, которые Киев нарушил", - отметил спикер.

По его мнению, учитывая убедительность приведенных фактов, "у ЕСПЧ нет других вариантов, кроме как признать их и дать правовую оценку действиям властей Киева". "По последним решениям, которые принимались, мы знаем, что ЕСПЧ достаточно политизирован. Конечно, ему будет непросто в этой ситуации, когда все настолько очевидно", - написал Володин.

Ранее в четверг в Генпрокуратуре РФ журналистам сообщили, что Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой на другую страну - Украину.

Поданная Россией на Украину жалоба касается целого ряда нарушений, в том числе - гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады Крыма. Также РФ затронула в обращении в ЕСПЧ ситуацию с крушением малайзийского "Боинга" в Донбассе.