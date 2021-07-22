В Киеве сочли, что иск РФ против Украины в ЕСПЧ не имеет шансов на успех

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Иск РФ против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) был подан с пропагандистской целью и не имеет никаких шансов на удовлетворение, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов на то, чтобы быть удовлетворенным, и подано оно Россией исключительно с пропагандистской целью. Никаких других результатов, кроме информационного шума и потраченного времени суда на написание ответа, у этого представления не будет", - сказал Кулеба на совместном брифинге с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петром Сийярто в зоне ООС в четверг.

Ранее в четверг РФ впервые обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой на другое государство - Украину, жалоба касается целого ряда нарушений, в том числе гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады РФ Крыма. Также РФ указала в межгосударственной жалобе в ЕСПЧ, что ответственность за катастрофу малазийского "Боинга" (рейс MH17) в Донбассе лежит на Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позднее не расследовала это обстоятельство.