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На петербурженку, ударившую сотрудницу МВД, завели два уголовных дела

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Жительница Петербурга, обвиняемая в нападении на вступившуюся за детей сотрудницу полиции, стала фигуранткой второго уголовного дела.

Пресс-служба управления СКР по городу сообщает в четверг, что в отношении женщины 1977 года рождения, обвиняемой по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.213 УК РФ (хулиганство). Два этих дела соединены в одно производство.

По данным следствия, вечером 20 июля у дома на Шуваловском проспекте задержанная "из хулиганских побуждений" подбежала к двум восьмилетним мальчикам, проходившим мимо, толкнула одного из них, а второго, схватив за руку, повалила на землю. Затем женщина деревянной палкой избила детей.

Как сообщалось, за мальчиков вступалась дознаватель полиции, ставшая свидетелем инцидента. В ответ женщина ударила палкой и сотрудницу полиции. По этому факту расследуется уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения и предъявления ей обвинения в хулиганстве, уточняют в СКР.

По данным источника "Интерфакса", напавшая женщина является матерью ребенка, с которым у пострадавших мальчиков был конфликт в интернете.

Петербург МВД СКР

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