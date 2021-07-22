ОАК допустила локализацию производства истребителя Checkmate в стране-покупателе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Производство легкого однодвигательного истребителя 5-го поколения Checkmate может быть организовано на территории страны-заказчика. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Можем обещать, особенно нашим традиционным партнерам – это не только покупка, но и участие в самом проекте: в программах его модернизации, адаптации, послепродажного технического обслуживания на территории (страны-заказчика - ИФ), в том числе даже в программах производства", - заявил Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Новый истребитель "Сухого" Checkmate ("Шах и мат") был представлен президенту РФ Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на базе ЛТС создадут двухместную и беспилотную версии.

По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового самолета в $25-30 млн. Для удешевления Checkmate унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.

В первую очередь, самолет будет ориентирован на экспорт – в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, на ЛТС уже есть якорный заказчик за рубежом. Однако разработчики рассчитывают и на заказ со стороны Минобороны России.