Sual Partners не понравились заявления "РусАла" о закрытии ряда мощностей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Возможная консервация "РусАлом" ряда мощностей, вызванное введением экспортной пошлины на алюминий, будет необоснованной с учетом текущей рентабельности компании, заявил крупный акционер "РусАла" Sual Partners.

"Sual Partners выражает озабоченность и недоумение по поводу последних заявлений менеджмента UC Rusal в отношении возможного сокращения производства и закрытия ряда мощностей по выпуску алюминия, а также пересмотра стратегических преобразований, намеченных в компании", - говорится в заявлении.

В этой компаании считают, что текущий уровень рентабельности производства "РусАла" не требует принятия столь радикальных мер в связи с введением повышенных экспортных пошлин.

Кроме этого, акционер "РусАла" "озадачен тем фактом, что позиция, высказанная менеджментом по таким фундаментальным вопросам деятельности компании, как сокращение производства и стратегические реформы, не обсуждалась на совете директоров UC Rusal в рамках существующих в компании корпоративных процедур".

21 июля замгендиректора "РусАла" по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин заявил, что введение экспортной пошлины на металлы в 2021 году сделает часть экспортных поставок "РусАла" убыточными и может заставить компанию законсервировать ряд низкорентабельных активов.