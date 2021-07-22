В РФ борются с синдромом эмоционального выгорания у медиков на фоне COVID

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ принимает меры для профилактики и коррекции синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников, возникшего на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил в четверг глава министерства Михаил Мурашко.

"Сегодня в медицинских учреждениях проводится активная работа по профилактике развития и дальнейшей коррекции синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников. Учреждениями здравоохранения применяются специальные меры по охране труда, поддерживается максимально здоровый климат в коллективе и организовано предоставление профессиональной психологической помощи", - сказал Мурашко в ходе онлайн-выступления на Саммите по вопросам воздействия пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения и систему предоставления услуг в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По его словам, эмоциональное выгорание у медицинских работников было выявлено в ходе специального исследования Минздрава.

"Нами было проведено обследование медицинских работников различных категорий с целью выявления у них синдрома эмоционального выгорания, ассоциированного с пандемией COVID-19. В исследованиях приняли участие более 2 тыс. специалистов разного профиля. У некоторых из них был выявлен синдром эмоционального выгорания в разной степени сформированности", - отметил Мурашко.

Министр добавил, что Минздрав РФ принимает меры по поощрению мотивации медиков, "поднятию морального духа и поддержанию доверия к руководству".

"Сегодня проводятся специальные доплаты медперсоналу, а также повсеместная страховка для каждого медицинского работника. С целью снижения нагрузки на медперсонал созданы колл-центры для бесед с родственниками по вопросам состояния пациентов", - сказал Мурашко.