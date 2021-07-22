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Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали теракт в Кисловодске

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Двое задержанных участников запрещённого на территории РФ экстремистского религиозного объединения хотели устроить весной этого года теракт на территории отдела полиции в городе Кисловодске Ставропольского края.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, двое злоумышленников 5 апреля 2021 года планировали теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Их действия были пресечены сотрудниками центрального аппарат ФСБ России, УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Отмечается, что следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 17 участников запрещённого на территории РФ международного религиозного объединения, действовавших на территории Ставропольского края.

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В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 (организация и участие в деятельности экстремистской организации), ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 223.1, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).

Задержания экстремистов

21-22 июля 2021 года были задержаны еще семь участников данного сообщества из числа жителей Дагестана, Карачаево-Черкессии и Ставропольского края. В отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения под стражу, сообщается в пресс-релизе.

По версии следствия, Тимурлан Гогуев организовал в городе Кисловодске Ставропольского края деятельность указанного религиозного объединения, направленную на установление мирового господства радикальной формы ислама и создание в РФ единого исламского государства. В состав объединения вошли остальные обвиняемые.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю совместно с ГСУ СК России по СКФО пресекли противоправную деятельность членов экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ), задержаны ее участники.

В апреле этого года были установлены и задержаны 16 человек, входившие в состав данной экстремистской ячейки. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Прошедшие задержания были в рамках этого расследования.

Ставропольский край Кисловодск

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