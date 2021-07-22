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Греция будет давать россиянам шенген только при прямом рейсе в страну

Греция будет давать россиянам шенген только при прямом рейсе в страну
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Визовые центры Греции в России оформляют туристам шенгенские визы только при предъявлении в пакете документов авиабилетов на прямые рейсы. Это следует из справки, опубликованной на сайте компании-оператора центров.

Согласно документу, для оформления визы нужен тот же набор документов, что и раньше: анкета, фотография, предоплаченная бронь отеля, выписки с банковских карт или справка с работы и другое. Однако авиабилеты требуются "только на прямые рейсы без пересадок".

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Как пояснили "Интерфаксу" в колл-центре визового центра, правило с прямым авиаперелетом действительно действует при оформлении шенгенской визы в Грецию, это требование Генконсульства Греции.

В исключительных случаях можно подать билет со стыковкой, но придется объяснить, почему при наличии прямых рейсов выбираются непрямые. "По настоянию туриста примут любые билеты, но какое консульство примет решение - не известно", - пояснили в ВЦ.

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил с 28 июня увеличить число регулярных рейсов в Грецию почти до 20 в неделю, чартерная перевозка пока под запретом. С 24 июля авиакомпании смогут увеличить частоту полетов из Москвы в Салоники и Ираклион с 5 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте. Между тем, по словам туроператоров, спрос на туры в Грецию оставляет желать лучшего из-за высоких тарифов на прямую авиаперевозку. Именно поэтому многие российские туристы предпочитают лететь на греческие курорты со стыковкой - такой билет обойдется дешевле.

Так, по данным сервиса Aviasales, билеты из Москвы в Салоники на конец июля у "Аэрофлота" обойдутся в 126 тыс. рублей "туда-обратно" на двоих с багажом. В свою очередь, перелет Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле обойдется в 73 тыс. рублей на тех же условиях.

Греция шенген

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