Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:41Заразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 196 582 301+613 991

В Греции усилят контроль за COVID-мерами на популярных у туристов островах

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Власти Греции решили усилить присутствие полиции на популярных среди туристов островах для контроля за соблюдением мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

В миреВОЗ сообщила о четвертой волне COVID на Ближнем Востоке и в Северной АфрикеВОЗ сообщила о четвертой волне COVID на Ближнем Востоке и в Северной АфрикеЧитать подробнее

Речь идет о таких островах, как Миконос и Иос, которые известны активной ночной жизнью.

"Пока отели и семейные гостиницы старательно выполняют правила, в барах скапливается намного больше людей, чем нам бы хотелось. Поэтому мы пытаемся обеспечить некоторый баланс", - сказал министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью газете The Guardian.

Заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалис отметил, что Миконос и Иос находятся "в одном шаге" от ужесточения ограничений. По его словам, беспокоит также ситуация на Родосе, Закинфе, Тиносе, Санторини и Паросе.

За время пандемии коронавируса в Греции выявили 487 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 13 тыс. человек скончались.

Хроника коронавируса. Июль.

24
В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19 за сутки28 июля. Власти Сиднея продлили локдаун еще на четыре недели - из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 и низких темпов вакцинации. На фото: уличный музыкант в обычно шумном торговом районе города.27 июля. В Индии против коронавируса вакцинировались более 440 миллионов человек.26 июля. Школа для девочек в Кабуле (Афганистан) открылась после почти двухмесячного перерыва.22 июля. В Афинах прошла акция протеста против обязательной вакцинации.21 июля. За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19. 20 июля. На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.19 июля. Британский дизайнер Том Сильвервуд представил платье из более чем 1500 защитных масок в день снятия коронавирусных ограничений в стране.16 июля. Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины).14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19 за сутки
Греция коронавирус Миконос Иос

Новости по теме

Новости

Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты вновь прошло неудачно

Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты вновь прошло неудачно
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 196,6 млн человек

Пандемия коронавируса

На Украине выявили рекордный за месяц суточный прирост случаев COVID

На Украине выявили рекордный за месяц суточный прирост случаев COVID

Что случилось этой ночью: пятница, 30 июля

Пандемия коронавируса

В Южную Корею доставят 1,3 млн доз вакцины Moderna от COVID-19

В Южную Корею доставят 1,3 млн доз вакцины Moderna от COVID-19
Пандемия коронавируса

Премьер-министр Израиля заявил о начале ревакцинации лиц старше 60 лет

Премьер-министр Израиля заявил о начале ревакцинации лиц старше 60 лет

Начальник штаба ВВС Великобритании назвал действия РФ и Китая в космосе опасными

Полет корабля Starliner компании Boeing к МКС перенесли на 3 августа

Следующий российский модуль планируется отправить на МКС 24 ноября

Космонавты измерят давление в модуле "Наука" после инцидента с двигателями

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');