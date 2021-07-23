Минобороны РФ рассекретило архивы о Киевской оборонительной операции

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство запустило новый интернет-проект, посвящённый Киевской стратегической оборонительной операции 1941 года.

"В нём на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России рассказывается о героизме и мужестве советских воинов, боровшихся за свободу Отечества в ходе первой в Великой Отечественной войне стратегической оборонительной операции Красной Армии (Киевская стратегическая оборонительная операция 1941 года)", - сказано в сообщении военного ведомства.

В частности, опубликованные документы рассказывают о драматических моментах операции, тяжелейших условиях, с которыми столкнулись в окружении бойцы и командиры советских войск (37-й, 26-й, 5-й, 21-й армий). Начальник штаба Юго-Западного фронта Александр Покровский 2 октября 1941 года докладывал, что в окружение попали 452 720 военнослужащих, при этом на все подразделения приходилось 64 танка. Из окружения удалось прорваться лишь 20 тысячам человек.

О тяжелых потерях, понесенных Красной Армией и жителями Украинской ССР во время битвы под Киевом в 1941 году, свидетельствует и большое количество памятников, мемориалов и воинских захоронений, установленных в местах боев. По российским данным, на территории Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской областей расположены 7 378 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. В них покоится более 275 тыс. павших советских воинов и военнопленных. Более чем 1,3 тыс. мемориалов датированы событиями 1941 года. В разделе представлены учётные карточки некоторых из них.

В российском военном ведомстве отмечают, что "в рамках политики "декоммунизации" официальных украинских властей при содействии националистических групп в разных уголках страны всё чаще предпринимаются попытки уничтожения и осквернения памятников советским гражданам". "Одновременно здесь с особым пафосом и "шумом" открываются скульптурные композиции, посвященные откровенным коллаборантам и соучастникам нацистских преступлений", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что в постсоветское временя "украинская сторона, несмотря на российские инициативы, всё больше отдаляется от совместной военно-мемориальной работы".

Украина, говорится в сообщении, "полностью отказалась от выполнения обязательств в рамках Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от 3 сентября 2011 года".

В результате стратегической оборонительной операции войскам Красной Армии и жителям Киева удалось на два месяца задержать обладавшего более чем двукратным численным превосходством противника и сыграть важную роль в срыве гитлеровского плана "молниеносной войны". Здесь вермахт потерял более 100 тысяч солдат и офицеров, 17 его дивизий оказались скованными активными действиями Красной Армии. "Лишь прекратив наступление на главном направлении (на Москву) и, оттянув значительные силы на юг, чтобы окружить войска Юго-Западного фронта, гитлеровцы смогли пересилить защитников города", - говорится в сообщении.

"Публикация архивных документов о первой стратегической оборонительной операции Красной Армии в Великой Отечественной войне является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории", - сказано в пресс-релизе.

Ранее президент России Владимир Путин назвал необходимым дальнейшее рассекречивание архивных документов, связанных со Второй мировой войной. Он сказал это на заседании оргкомитета "Победа" и заверил, что государство будет делать все для того, чтобы правда о Второй мировой войне была известна через века.