Путин призвал к дальнейшему рассекречиванию архивов о Второй мировой

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал необходимым дальнейшее рассекречивание архивных документов, связанных со Второй мировой войной. Он сказал это на заседании оргкомитета "Победа" и заверил, что государство будет делать все для того, чтобы правда о Второй мировой войне была известна через века.

"При всей важности больших массовых юбилейных мероприятий приоритет здесь должен быть отдан системной работе. Необходимо продолжать рассекречивать и вводить в научный оборот новые комплексы архивных документов, предоставлять гражданам новые возможности по установлению судеб, боевого фронтового пути их родных, развивать такие проекты как проект "Без срока давности", который вносит большой вклад в выявление фактов о злодеяниях нацистских преступников против мирного населения нашей страны", - сказал президент.

Этот проект реализует также и значимые просветительские программы.

"Они должны быть шире представлены и в наших школах, в вузах. В целом принципиально важно обеспечить координацию действий, методик и позиций всех государственных и общественных структур, связанных с изучением и сбережением истории Великой Отечественной войны, образованием и патриотическим воспитанием. Это те темы, где невозможно действовать врозь", - отметил он.