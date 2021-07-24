Число жертв крушения самолета в Хабаровском крае увеличилось до двух

Пострадавшая при падении женщина скончалась в больнице

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пострадавшая при крушении легкомоторного самолета в Хабаровском крае женщина скончалась, сообщили "Интерфаксу" в краевом Минздраве.

"К сожалению, пациентка скончалась", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, легкомоторный самолет Р-2002 упал без последующего возгорания в районе аэродрома "Калинка" в 3:47 (мск).

По предварительным данным на борту находилось два человека, один из них погиб. Женщина 40 лет в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.