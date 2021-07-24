Дело об аварии с автобусом в горах Кубани передали из полиции в СКР

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Полиция передала в Следственный комитет дело по резонансному ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека, сообщила пресс-служба краевого следственного управления СКР в субботу.

Как отмечается, "по инициативе следственного управления СКР по краю, уголовное дело изъято прокуратурой из производства органов полиции и передано для дальнейшего расследования в Горячеключевской межрайонный следственный отдел СКР по региону".

В ведомстве сообщили, что в рамках расследования будет дана оценка соблюдению требований безопасности при перевозке пассажиров.

По данным следствия, утром в субботу водитель автобуса Hyundai (2010 года выпуска) на горной дороге в районе поселка Мезмай не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с дороги и его опрокидывание.

В салоне находились 21 пассажир. В результате два человека погибли (мужчина 1969 года рождения и женщина 1976 года рождения), остальные доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести. Водитель автобуса также госпитализирован.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила в отношении водителя автобуса уголовное дело.

По данным прокуратуры края, подозреваемый занимался частным извозом.

Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозной системы при прохождении поворота.