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Путин осматривает корабли в Кронштадте перед военно-морским парадом

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин перед парадом Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге в воскресенье осматривает линию кораблей на Кронштадском рейде.

В Главном параде ВМФ в этом году примут участие четыре тысячи военнослужащих, полсотни кораблей и подлодок, столько же самолетов и вертолетов.

Как ожидается, в нем будут задействованы, в частности, ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий". Впервые в параде принимает участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А".

В линии статического показа в Кронштадте - атомные подводные ракетные крейсеры "Орёл" и "Вепрь". Среди надводных кораблей - большие десантные "Петр Моргунов" и "Минск", тральщики "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов".

В присутствии президента на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера "Механик Сизов". Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу "Русской рыбопромышленной компании".

Владимир Путин

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