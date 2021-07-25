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Два землетрясения за полчаса произошли возле Курильских островов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения, произошедшие в Тихом океане у Курильских островов в воскресенье, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Наиболее сильное из землетрясений зарегистрировано в 14:41 воскресенья по местному времени (6:41 по Москве). Его магнитуда составила 4,2. Эпицентр находился в 158 км юго-восточнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир (Сахалинская область).

Очаг залегал на глубине 14 км под морским дном.

Примерно за полчаса до этого в том же районе произошло землетрясение магнитудой 3,7. Его эпицентр находился в 187 км от Северо-Курильска.

Ощущались ли эти землетрясения в населенных пунктах, не сообщается.

Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Сахалинская область Курильские острова Тихий океан

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