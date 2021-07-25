В России зарегистрировали 24 072 новых случая COVID-19 за сутки

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 072 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

От коронавируса умерли 779 человек, наибольшее число скончавшихся в Москве - 103, в Санкт-Петербурге - 77, в Иркутской области - 29. По выздоровлении были выписаны 18 678 пациентов.

В Москве выявили 3 406 новых случаев COVID-19 за сутки, еще 5 482 человека выздоровели. В Московской области выявлен 2 191 новый заболевший, в Санкт-Петербурге - 1 934 случая.

Еще 491 случай заражения пришелся на Свердловскую область, 484 - на Красноярский край, 475 - на Воронежскую область, 429 - на Пермский край, 399 - на Иркутскую область, 394 - на Крым, 379 - на Ростовскую область. Также 370 случаев - в Омской области, 336 - в Самарской, 325 - в Хабаровском крае, 317 - в Волгоградской области, 315 - в Челябинской области, 311 - в Оренбургской области, 299 - в Ставропольском крае, 297 - в Брянской области, 295 - в Забайкальском крае, 291 - в Астраханской области, 281 - в Коми, 273 - в Алтайском крае, 271 - в Тюменской области, 263 - в Тверской области.

Кроме того, еще 261 человек заболел в Ульяновской области, 258 - в Приморском крае, по 253 - в Мурманской области и Краснодарском крае. В других регионах прирост не превышает 250 случаев.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 126 тыс. 541 случай коронавирусной инфекции, 153 874 умерших и 5 млн 490 тыс. 634 выписанных.