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Путин принимает военно-морской парад в Петербурге

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В День Военно-морского флота РФ Верховный главнокомандующий Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад, проходящий в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

В параде участвуют около четырех тысяч моряков, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации.

Перед началом основной части смотра глава государства обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

Президент поприветствовал и поздравил личный состав экипажей с праздником.

Петербург Владимир Путин ВМФ РФ

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