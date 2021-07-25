Путин отметил, что у ВМФ России есть всё необходимое для защиты страны

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российский военно-морской флот может обнаружить любого врага и при необходимости нанести ему неотвратимый удар, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня у военно-морского флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется неотвратимый удар", - сказал он, выступая на Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Президент отметил, что сейчас российский флот обладает мощными кораблями океанской зоны, ракетными атомными подводными крейсерами. В арсенале России и эффективная морская авиация дальнего и ближнего действия, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, которые не имеют до сих пор аналогов в мире.

"Военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах мирового океана, - сказал Путин, - Вахту в северных и южных широтах несут верные наследники морской ратной славы отечества".

В День Военно-морского флота РФ Верховный главнокомандующий Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад, проходящий в акватории реки Невы в Петербурге.

В параде принимают участие около четырех тысяч моряков, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации.

Перед началом основной части смотра глава государства обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

Президент поприветствовал и поздравил личный состав экипажей с праздником.