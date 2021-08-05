Датские военные сообщили о краткой потере хода российской АПЛ в проливе Каттегат

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российская атомная подлодка "Орел" 30 июля на короткое время потеряла ход близ датского острова Сейерё, в проливе Каттегат, который разделяет Швецию и датский полуостров Ютландия. Об этом сообщили The Barents Observer, а также 3-я эскадра ВМС Дании, которая следила за российскими кораблями.

По словам датских военных моряков, российскую АПЛ, находившуюся в надводном положении, стало сносить в сторону острова, когда она находилась в 1,5 км от острова. Корабль ВМС Дании предложил свою помощь, однако российские военные от нее отказались. К подлодке приблизилось российское буксировочное судно "Алтай", однако в итоге экипаж "Орла" смог самостоятельно решить проблему и возобновить движение.

Переговоры датчане вели по радио с экипажем находившегося близ Сейерё большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", который с "Алтаем" и "Орлом" составлял одну флотилию.

Датские моряки связали появление российских кораблей в проливе Каттегат с их участием в военно-морском параде, который прошел в Петербурге 25 июля.