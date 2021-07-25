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Умер глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор НМИЦ гематологии Валерий Савченко умер в воскресенье на 70-м году жизни, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразили соболезнования родным и близким академика.

Савченко работал в Гематологическом научном центре с 1988 года, а с 2011 года возглавил его. В министерстве отмечают, что под его руководством начались работы по применению трансплантации костного мозга в России и была создана врачебная школа терапии и фундаментальных исследований лейкозов и лимфом. Проводимые в ее рамках клинические исследования стали основой для создания научно-исследовательской группы из более 40 гематологических центров России.

Глава НМИЦ гематологии был автором более 1450 отечественных и зарубежных научных публикаций, еще 30 кандидатских диссертаций и 14 докторских диссертаций защищены под его руководством.

Валерий Савченко

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