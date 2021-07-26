Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 26.07В России 6 149 780+23 239В мире 194 163 189+432 282

В Кисловодске арестовали 2 фигурантов дела о попытке теракта в полиции

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ессентукский городской суд (Ставропольский край) в понедельник арестовал на два месяца двоих участников запрещенного на территории РФ экстремистского религиозного объединения. Они заключены под стражу по делу о попытке устроить теракт в отделе полиции Кисловодска в апреле этого года. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

В апреле Центр общественных связей ФСБ сообщал о том, что в Кисловодске задержаны боевики, планировавшие нападение на сотрудников правоохранительных органов со взрывчаткой, и трое связанных с ними подозреваемых в финансировании запрещенной в России террористической организации. Тогда говорилось о задержании 17 человек. По версии следствия, ячейку организовал Тимурлан Гогуев.

5 апреля 2021 года участники объединения – Даниил Каменев и Сабиля Мамедова планировали взорвать административное здание ОМВД России по Кисловодску. Однако их планы были пресечены в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Задержанным предъявлены обвинения в по части 1 статьи 282.2, части 2 статьи 282.2 (организация и участие в деятельности экстремистской организации), части 1 статьи 30 пункту "а" части 2 статьи 205, части 2 статьи 223.1, части 2 статьи 222.1 УК РФ (приготовление к совершению теракта, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств).

22 июля пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю сообщила о задержании еще восьмерых участников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ) по делу о попытке теракта в отделе полиции Кисловодска.

Ставропольский край

Новости

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

Путин заявил, что Петербургу нужно второе автомобильное кольцо по аналогии с ЦКАД

Путин заявил, что Петербургу нужно второе автомобильное кольцо по аналогии с ЦКАД

Послу Японии заявлен протест в связи с территориальными претензиями Токио к РФ

Послу Японии заявлен протест в связи с территориальными претензиями Токио к РФ

МВД предложило изымать у должников загранпаспорта

МВД предложило изымать у должников загранпаспорта

Самолет Belavia, подавший сигнал бедствия, направился в Москву

Самолет Belavia, подавший сигнал бедствия, направился в Москву

ФСБ сообщила о задержании 45 подпольных "оружейников" в 25 регионах РФ

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 23,2 тыс. случаев коронавируса

Семью адмирала ВМФ нашли зарезанной в Петербурге

РЖД возобновили продажу билетов на следующие по Транссибу поезда

Etalon решила купить имущественный комплекс "Электрозавода" в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');