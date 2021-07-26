В Кисловодске арестовали 2 фигурантов дела о попытке теракта в полиции

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ессентукский городской суд (Ставропольский край) в понедельник арестовал на два месяца двоих участников запрещенного на территории РФ экстремистского религиозного объединения. Они заключены под стражу по делу о попытке устроить теракт в отделе полиции Кисловодска в апреле этого года. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

В апреле Центр общественных связей ФСБ сообщал о том, что в Кисловодске задержаны боевики, планировавшие нападение на сотрудников правоохранительных органов со взрывчаткой, и трое связанных с ними подозреваемых в финансировании запрещенной в России террористической организации. Тогда говорилось о задержании 17 человек. По версии следствия, ячейку организовал Тимурлан Гогуев.

5 апреля 2021 года участники объединения – Даниил Каменев и Сабиля Мамедова планировали взорвать административное здание ОМВД России по Кисловодску. Однако их планы были пресечены в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Задержанным предъявлены обвинения в по части 1 статьи 282.2, части 2 статьи 282.2 (организация и участие в деятельности экстремистской организации), части 1 статьи 30 пункту "а" части 2 статьи 205, части 2 статьи 223.1, части 2 статьи 222.1 УК РФ (приготовление к совершению теракта, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств).

22 июля пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю сообщила о задержании еще восьмерых участников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ) по делу о попытке теракта в отделе полиции Кисловодска.