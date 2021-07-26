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Арестован еще один фигурант дела о попытке теракта в отделе полиции Кисловодска

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ессентукский городской суд в понедельник заключил под стражу еще одного участника запрещенного на территории РФ экстремистского религиозного объединения по делу о попытке устроить теракт в отделе полиции Кисловодска в апреле этого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Третий подозреваемый арестован на два месяца, сказала представитель суда.

Ранее в понедельник стало известно, что Ессентукский городской суд заключил под стражу двух фигурантов дела о попытке теракта в отделе полиции Кисловодска.

В апреле Центр общественных связей ФСБ сообщал о том, что в Кисловодске задержаны боевики, планировавшие нападение на сотрудников правоохранительных органов со взрывчаткой, и трое связанных с ними подозреваемых в финансировании запрещенной в России террористической организации. Тогда говорилось о задержании 17 человек. По версии следствия, ячейку организовал Тимурлан Гогуев.

5 апреля 2021 года участники объединения - Даниил Каменев и Сабиля Мамедова - планировали взорвать административное здание ОМВД России по Кисловодску. Однако их планы были пресечены силовиками.

Задержанным предъявлены обвинения в по ч. 1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 (организация и участие в деятельности экстремистской организации), ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 223.1, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (приготовление к совершению теракта, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств).

22 июля пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю сообщила о задержании еще восьмерых участников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ) по делу о попытке теракта в отделе полиции Кисловодска.

Ставропольский край Кисловодск МВД ФСБ

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