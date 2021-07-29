Суд снял арест с имущества супруги депутата Госдумы Ковпака

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области снял обеспечительные меры с имущества супруги депутата Госдумы Льва Ковпака Вероники Ковпак, освободив, в частности, от ареста ее счета. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат семьи Ковпаков Андрей Винницкий.

"Вкратце о замене, суть которой заключалась в том, чтобы предложить обеспечение, которое раньше было предложено за Льва Игоревича и Игоря Ивановича (Ковпаков - ИФ), распространить его на Веронику Александровну. (. . .) Со счетов, с ее компаний, с ее имущества, с ее объектов недвижимости, с ее личного имущества (обеспечительные меры сняты - ИФ)", - сказал Винницкий.

Ранее Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета Льва Ковпака, его отца – Игоря Ковпака, супруги депутата, счета подконтрольных им юрлиц, а также движимое и недвижимое имущество этих физических и юридических лиц в пределах 1,058 млрд рублей. Позже эти обеспечительные меры в отношении отца и сына Ковпаков были заменены на арест нежилых помещений и земельного участка в Екатеринбурге (на нем располагается торговый центр "Кировский люкс" - ИФ). Кроме того, арестованы доли обоих владельцев в ООО "Армаг" (Ковпак-старший владеет 99% компании, младший – 1%).

Денежные средства и имущество Виктории Ковпак до настоящего времени оставались под арестом. Ходатайство об отмене обеспечительных мер было подано 27 июля.

"Текущие (обеспечительные - ИФ) меры не доставляют дискомфорт. Наши доверители не за меры хотят уже сейчас бороться, а чтобы точка была как можно быстрее поставлена (. . .) Сейчас надо по существу разобраться и привлечь к ответу за попытку такого давления, а не мелочевкой заниматься", - уточнил адвокат, отвечая на вопрос, планируют ли семья Ковпаков подавать ходатайство на отмену действующих обеспечительных мер.

Обеспечительные меры были наложены в рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих ООО "Продовольственная компания". Оно было признано банкротом в октябре 2020 года. По мнению суда, указанные лица выводили средства из компании.

Заявление о принятии обеспечительных мер было подано в суд исполняющим обязанности конкурсного управляющего "Продовольственной компании".

Лев Ковпак является депутатом Государственной Думы по избирательному округу Каменск-Уральский - Свердловская область. Состоит во фракции "Единая Россия". Является членом комитета Госдумы по бюджету и налогам.