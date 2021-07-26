Крым с начала года принял более 4 млн туристов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Свыше 4 млн человек отдохнули в Крыму по данным на середину лета, рост к аналогичному периоду допандемийного 2019 года - 40%, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма региона в понедельник.

"С начала года на 16 июля турпоток вырос на 40% до более чем 4 млн в сравнении с аналогичным периодом 2019 года", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что более 13 тыс. сотрудников санаторно-курортной сферы Крыма уже прошли централизованную вакцинацию от коронавируса. Это данные без учета тех, кто вакцинируется в частном порядке.

"На фоне роста (турпотока - ИФ) особенно важно соблюдение требований Роспотребнадзора, на сегодня не было зафиксировано ни одного очага новой коронавирусной инфекции в объектах размещения", - утверждают в профильном министерстве.

Как сообщалось, за 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, республика приняла 6,3 млн туристов - на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.

По прогнозу властей Крыма, нынешний турсезон может обновить этот рекорд.