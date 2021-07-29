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В Ялте открыли для купания все пляжи после наводнения

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Все пляжи Ялты и окрестных южнобережных поселков, которые восстанавливаются после наводнения в июне, открыли для купания, вода в акватории соответствует санитарным нормам, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в четверг.

"Все ялтинские пляжи от Фороса до Гурзуфа открыты. Морская вода соответствует требованиям СанПиН", - написала сити-менеджер курорта на своей странице в фейсбуке.

Всего в так называемой Большой Ялте 86 пляжей. Купание запретили там с 18 июня из-за последствий ливней, акватория моря окрасилась в серо-буро-зеленый цвет, в воду снесло мусор и грунт. Пляжи решили открывать поэтапно. По состоянию на 28 июля плавать в море нельзя было в районе трех пляжей.

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Режим ЧС действует в республике Крым с 17 июня из-за циклона, когда на востоке полуострова выпала двухмесячная норма осадков, на следующий день – трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы.

Очередные сильные дожди накрыли Крым 4 июля. Больше всего происшествий – в Бахчисарайском районе на юго-западе полуострова, там выпали две месячные нормы осадков. Одна женщина погибла, около 130 домов оказались в зоне подтопления.

Ущерб оценивается примерно в 10 млрд рублей. Федеральные власти готовят документы для выделения средств.

Наводнение в Крыму

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