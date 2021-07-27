Губернатор Забайкалья предложил удвоить компенсацию за потерю имущества

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Забайкалья Александр Осипов предложил увеличить с 100 тысяч до 200 тысяч рублей компенсацию за полную потерю имущества во время чрезвычайных ситуаций. Он сказал это на совещании ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке с участием премьер-министра Михаила Мишустина.

"Мне кажется, каждый, если приложит к себе, поймет, что 100 тысяч рублей - явно недостаточная сумма. Такой размер (выплат - ИФ) существует уже более 10 лет. Мы предложили бы пересмотреть ее в соответствии с инфляцией, которая прошла за эти годы. Нам кажется, минимум - в два раза", - сказал Осипов.

Он напомнил, что за это лето его регион уже пережил три волны дождевых паводков, ущерб от подтоплений оценивается в 3,7 млрд рублей.

Он также высказал мнение, что пришло время серьезно обследовать все гидротехнические сооружения, в том числе защитные, а также русла рек и створы мостов и по необходимости укреплять их или строить новые. Он попросил у премьера "поручения на эту тему".