Минпромторг решил вывести редкоземельные металлы из-под повышенного НДПИ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг обсуждает с Минфином варианты вывода редкоземельных металлов (РЗМ) из-под действия повышающего коэффициента 3,5 к НДПИ, введенного в отношении ряда твердых ископаемых в 2020 году. Об этом "Коммерсанту" сообщил замминистра промышленности Алексей Беспрозванных.

Он напомнил, что в прошлом году возникла необходимость ввести рентный коэффициент 3,5 для добывающих отраслей.

"Эта рента распространилась на все редкоземельные и редкие металлы, и сейчас мы вместе с коллегами из Минфина и компаниями решаем вопросы поддержки наших проектов", - сообщил чиновник.

По его словам, рассматриваются два подхода - отмена повышающего коэффициента в целом для отрасли либо индивидуально для каждого проекта, заложенного в "дорожную карту" министерства. "В случае индивидуального подхода мы будем отдельно заключать соглашение о защите и поощрении капиталовложений с каждым предприятием и тем самым снижать коэффициент до 1 вместо 3,5", - сказал чиновник.

Получить комментарий Минфина изданию не удалось.

Поддержка проектов в сфере РЗМ предполагается в рамках реализации отраслевой "дорожной карты", главным исполнителем которой является ГК "Росатом". Как сказал Беспрозванных, главная задача документа - нарастить мощности по выпуску РЗМ высокого передела.

"На сегодняшний день наша переработка и разделение составляют порядка 150 тонн при общем потреблении в 1100 тонн. Поэтому ключевая задача к 2023 году - добиться выпуска продукции в объеме 500 тонн, а к 2024 году - до 2000 тонн, снизить импортозависимость от редких металлов до 50%, а от РЗМ - до 20%. К 2030 году мы планируем полностью уйти от зависимости в импорте редких и редкоземельных металлов", - сообщил замглавы Минпромторга.

С 1 января 2021 года начал действовать рентный коэффициент в размере 3,5 к действующей ставке НДПИ для большинства твердых полезных ископаемых. Бюджет рассчитывает получать от повышенного НДПИ чуть больше 50 млрд рублей ежегодно в течение трех лет.

Ряд изъятий из действия этого повышающего коэффициента уже предусмотрен: в частности, коэффициент будет равен 1 (то есть повышение будет фактически отсутствовать) для проектов СЗПК в течение 15 лет. В части РЗМ в июне было принято локальное решение о снижении коэффициента до 1 для месторождений в Мурманской области. Они разрабатываются в пределах фосфатных месторождений "Фосагро" (Хибинские месторождения) и "Акрона" (ГОК "Олений ручей").