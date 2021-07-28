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Аномальная жара возвращается в Крым

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Аномально жаркая погода ожидается в Крыму в течение ближайших пяти дней, сообщила пресс-служба МЧС республики в среду.

"29 июля - 2 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", - говорится в пресс-релизе.

Дежурный синоптик крымского гидрометцентра уточнил "Интерфаксу", что температура воздуха днем в Крыму до конца июля будет достигать 37 градусов и до 38 градусов - в начале августа.

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"Среднесуточная температура по Симферополю - больше 27°С", - отметил собеседник агентства.

Спасатели советуют жителям полуострова и туристам пить больше воды, находиться в тени, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головные уборы.

Жара в регионе установилась за счет влияния воздушных масс тропических широт.

В Крыму с конца мая почти ежедневно шли сильные ливни, объявлялись штормовые предупреждения, ущерб от стихии составил 10 млрд рублей. В июне-июле два человека погибли, один пропал без вести, 58 получили легкие травмы. Были подтоплены несколько сотен домов, разрушены мосты и дороги.

Аномально жаркая погода наблюдалась в Крыму 16-20 июля. Установлены несколько рекордов потребления электроэнергии.

Крым

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