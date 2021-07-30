Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 29 июляЗаразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 195 968 310+638 614

Глава Росводресурсов заявил, что воды в Крыму достаточно и для местных жителей, и для туристов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Запасов воды на Крымском полуострове сейчас достаточно и для собственных нужд региона, и для приема туристов, заявил руководитель Федерального агентства водных ресурсов РФ (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов.

"В Симферополе и Севастополе дефицит воды бывает только в маловодные периоды, прошлый год в этом смысле был беспрецедентным. Сейчас запасов в водохранилищах, даже без учета притока, достаточно как для жителей региона, так и для отдыхающих", - сообщил Кириллов в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

Он напомнил, что "после того как Украина в 2014 году прекратила подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, в 22 населенных пунктах Крыма пробурили больше 30 скважин, нашли и обследовали 11 месторождений подземных вод".

"В первоочередном порядке строили и реконструировали системы водоснабжения (водоводы, насосные станции, резервуары) Симферополя, Севастополя, Судака, Керчи, Ялты, Феодосии, Старого Крыма. На реализацию комплексного плана мер для обеспечения жителей полуострова бесперебойным водоснабжением, утвержденного правительством, предусмотрено 40 млрд рублей", - уточнил глава Росводресурсов.

По словам Кириллова, в данный момент "приоритет для Крыма - снижение потерь воды, сейчас они достигают 50%", при этом "для обеспечения водой крупных городов, и в частности Симферополя, будем активно использовать подземные скважины".

Крым Росводресурсы Дмитрий Кириллов

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Фудкорты в торговых центрах Петербурга возобновят работу

Фудкорты в торговых центрах Петербурга возобновят работу

Роспотребнадзор увеличил срок передачи данных о ПЦР-тесте для въезжающих

Источники заявили, что на уехавших в США Баданина и Рубина не заводили дела

РФ начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном

РФ начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном

Что произошло за день: четверг, 29 июля

"Норникель" оспорит иск Росрыболовства и методику расчета ущерба

Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС

Депутат курганской облдумы сдал мандат после жестокой охоты на волка

Пандемия коронавируса

У переболевших COVID пожилых людей оказалось больше антител, чем у молодых

У переболевших COVID пожилых людей оказалось больше антител, чем у молодых
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Суд в закрытом режиме рассмотрит жалобу на продление ареста Фургала

Суд в закрытом режиме рассмотрит жалобу на продление ареста Фургала
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');