Движение по Транссибу после подмыва путей должны восстановить к 4 августа

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Железнодорожники рассчитывают завершить восстановительные работы на Транссибе в Амурской области после подмыва одного из путей и полностью восстановить движение поездов к утру 4 августа, сообщил "Интерфаксу" представитель Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал РЖД).

Пока, по его словам, поезда пущены только по одному пути, затора на участке Бурея-Домикан нет. Пассажирские поезда там пропускают в приоритетном порядке, грузовые - "по очереди, как появляется возможность", отметил он.

На месте ликвидации последствий размыва работают противоразмывные поезда. Погода, в частности, ливни, мешают работе, добавил представитель ЗабЖД.

Один из путей на участке Бурея-Домикан подмыло утром 3 августа из-за резкого повышения уровня воды. Этот путь закрыли, поезда в обоих направлениях временно идут по второму пути.

В конце июля движение поездов по Транссибу прерывалось после того, как в Забайкалье из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост.