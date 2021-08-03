Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:41Заразились
на 03.08В России 6 334 195+22 010В мире 198 925 064+587 221
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия АрменияПодробнееСпортивная гимнастика12:30Мужчины, Финал  Япония Сербия РоссияПодробнее

Движение по Транссибу после подмыва путей должны восстановить к 4 августа

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Железнодорожники рассчитывают завершить восстановительные работы на Транссибе в Амурской области после подмыва одного из путей и полностью восстановить движение поездов к утру 4 августа, сообщил "Интерфаксу" представитель Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал РЖД).

Пока, по его словам, поезда пущены только по одному пути, затора на участке Бурея-Домикан нет. Пассажирские поезда там пропускают в приоритетном порядке, грузовые - "по очереди, как появляется возможность", отметил он.

На месте ликвидации последствий размыва работают противоразмывные поезда. Погода, в частности, ливни, мешают работе, добавил представитель ЗабЖД.

Один из путей на участке Бурея-Домикан подмыло утром 3 августа из-за резкого повышения уровня воды. Этот путь закрыли, поезда в обоих направлениях временно идут по второму пути.

В конце июля движение поездов по Транссибу прерывалось после того, как в Забайкалье из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост.

Амурская область РЖД Транссиб ЗабЖД

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Смольный впервые за 2 месяца опубликовал подробные данные о ситуации с COVID

Смольный впервые за 2 месяца опубликовал подробные данные о ситуации с COVID

Суд оштрафовал ФБК на полмиллиона рублей

Водохранилища Крыма вновь пополнились за счет июльских дождей

Водохранилища Крыма вновь пополнились за счет июльских дождей

Минстрой предложил крупным девелоперам сообща ввозить мигрантов

Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых

Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых
Дипломатическое противостояние

Эстонский дипломат в Москве объявлен персоной нон грата

Пандемия коронавируса

Почти все госпитализированные с коронавирусом в РФ не были привиты

В России выявили минимальные с конца июня 22 тысячи случаев COVID-19

В России выявили минимальные с конца июня 22 тысячи случаев COVID-19

На участке Транссиба в Амурской области ограничили движение поездов

Коломойского заподозрили в хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд руб.

Коломойского заподозрили в хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд руб.
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');