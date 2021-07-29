Мишустину на Иркутском авиазаводе показали сборку самолета МС-21

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Иркутский авиационный завод, где ознакомился с процессом сборки МС-21 - разрабатываемого гражданского самолета среднемагистрального класса.

Глава правительства побывал в агрегатно-сборочном цехе и цехе окончательной сборки лайнера, где на разных стадиях готовности находится несколько комплектов МС-21, пять из которых пойдут в серийное производство. Плановое количество производимых на предприятии машин планируется увеличивать.

Ему продемонстрировали и первый самолет с российским композитным крылом. Премьер поднялся на специальную площадку, чтобы вблизи посмотреть на отечественную технологию.

Премьер-министр выразил уверенность, что МС-21 может конкурировать с западными аналогами за международные рынки.

"Несмотря на санкции, которые применялись, и на попытку ряда стран, скажем так, ограничить возможности нашего производства, а у нас были хорошие производственно-кооперационные связи с другими странами, наша промышленность в кратчайшее время смогла создать аналоги - произвести композит", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что материал для крыла на МС-21 производится на предприятии "Росатома" в Татарстане, а собирается на заводе в Ульяновске.

В цехе окончательной сборки Мишустин осмотрел ремонтируемый Як-130 и увидел процесс сборки Су-30МК.

Программа МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний и производства самолетов для первых заказчиков.

Базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400, которая сейчас проходит сертификационные испытания, называется МС-21-300. Предполагается, что заказчики самолета смогут выбирать, с каким двигателем они будут эксплуатировать самолет. Также в будущем предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (до 250 мест).

В летных сертификационных испытаниях по российским и европейским нормам участвует четыре самолета МС-21-300. Еще два самолета проходят статические и ресурсные испытания в ЦАГИ. В декабре 2020 года начались летные испытания опытного самолета МС-21-310, который оснащен новыми российскими двигателями ПД-14.

Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Полностью готовые четыре самолета будут переданы эксплуатирующей авиакомпании в 2022 году.