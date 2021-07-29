Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 28.07В России 6 195 232+22 420В мире 195 924 801+595 105

Мишустину на Иркутском авиазаводе показали сборку самолета МС-21

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Иркутский авиационный завод, где ознакомился с процессом сборки МС-21 - разрабатываемого гражданского самолета среднемагистрального класса.

Глава правительства побывал в агрегатно-сборочном цехе и цехе окончательной сборки лайнера, где на разных стадиях готовности находится несколько комплектов МС-21, пять из которых пойдут в серийное производство. Плановое количество производимых на предприятии машин планируется увеличивать.

Ему продемонстрировали и первый самолет с российским композитным крылом. Премьер поднялся на специальную площадку, чтобы вблизи посмотреть на отечественную технологию.

Премьер-министр выразил уверенность, что МС-21 может конкурировать с западными аналогами за международные рынки.

"Несмотря на санкции, которые применялись, и на попытку ряда стран, скажем так, ограничить возможности нашего производства, а у нас были хорошие производственно-кооперационные связи с другими странами, наша промышленность в кратчайшее время смогла создать аналоги - произвести композит", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что материал для крыла на МС-21 производится на предприятии "Росатома" в Татарстане, а собирается на заводе в Ульяновске.

В цехе окончательной сборки Мишустин осмотрел ремонтируемый Як-130 и увидел процесс сборки Су-30МК.

Программа МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний и производства самолетов для первых заказчиков.

Базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400, которая сейчас проходит сертификационные испытания, называется МС-21-300. Предполагается, что заказчики самолета смогут выбирать, с каким двигателем они будут эксплуатировать самолет. Также в будущем предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (до 250 мест).

В летных сертификационных испытаниях по российским и европейским нормам участвует четыре самолета МС-21-300. Еще два самолета проходят статические и ресурсные испытания в ЦАГИ. В декабре 2020 года начались летные испытания опытного самолета МС-21-310, который оснащен новыми российскими двигателями ПД-14.

Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Полностью готовые четыре самолета будут переданы эксплуатирующей авиакомпании в 2022 году.

Михаил Мишустин МС-21

Новости

Заммэра Москвы Бирюков объяснил частую замену плитки

СП Сбера и Mail.ru удвоило квартальный убыток при росте выручки в 3,5 раза

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России

Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России

Минюст начал внеплановую проверку фонда "Тотальный диктант"

Минюст начал внеплановую проверку фонда "Тотальный диктант"

Мэром Владивостока выбран и.о. главы города Шестаков

Мэром Владивостока выбран и.о. главы города Шестаков

ВВП РФ во II кв. 2021 года вырос на 10,1% к II кв. 2020 года

Скончался руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов

Что произошло за день: среда, 28 июля

Ресторанный рынок РФ в июне вырос на 73,6%

Ресторанный рынок РФ в июне вырос на 73,6%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');