В Краснодаре отменили массовое шествие в День ВДВ из-за ситуации с COVID

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Военно-патриотические клубы и ветеранские организации отказались от проведения традиционного массового шествия в Краснодаре в День воздушно-десантных войск, 2 августа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

"Шествия десантников по ул. Красной официально не планируется, уведомлений о проведении такого мероприятия в администрацию Краснодара не поступало. Такое мероприятие не может проводиться в связи с режимом повышенной готовности на Кубани и рекомендациями Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо шествия в понедельник утром 2 августа состоится возложение цветов к Вечному Огню на Площади памяти Героев на ул. Северной.

Также десантники возложат цветы к бюсту Героя Советского Союза Василия Маргелова – генерала, командующего воздушно-десантными войсками. Бюст установлен на территории школы № 6 на ул. Бургасской, 65, которая носит имя Маргелова.

Мероприятия пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

День воздушно-десантных войск - 2 августа - памятный день в Вооруженных силах РФ. Установлен указом президента РФ от 31 мая 2006 г. В этот день в 1930 году во время опытно-показательных учений Московского военного округа близ Воронежа впервые в военной истории в тыл условного противника был выброшен парашютный десант в составе 12 человек.