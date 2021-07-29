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РФ начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном

РФ начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Россия приступила к передислокации военнослужащих из Самарской области в район совместных учений с Узбекистаном, у границы с Афганистаном.

"Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа начали перегруппировку войск на полигон "Термез" для участия в совместном учении России и Узбекистана, которое пройдет в Сурхандарьинской области Узбекистана. В самарском международном аэропорту "Курумоч" военнослужащие погрузили в самолет Ил-76 оружие, вещевое имущество, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез", - сообщила пресс-служба ЦВО.

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Ранее сообщалось, что учение будет проходить с 30 июля по 10 августа, в нем примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ и Узбекистана, основу российского контингента составят военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа.

В рамках учения военнослужащие совместной группировкой войск отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств центральноазиатского региона, отмечала пресс-служба ЦВО.

В учениях двух стран также будет задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе авиационная. В частности, звено штурмовых самолетов Су-25СМ с российской авиабазы "Кант" в Киргизии, которая является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства.

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Российские штурмовые самолеты на учении обеспечат поддержку с воздуха совместной группировке войск, отрабатывающей учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государств центральноазиатского региона. Также Су-25СМ выполнят задачи по поиску и уничтожению замаскированных баз условного противника и отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов, уточняла пресс-служба ЦВО.

Штурмовик Су-25 предназначен для поддержки сухопутных сил непосредственно над полем боя при прямой видимости цели. В его задачи входит уничтожение малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

Россия Минобороны РФ Афганистан Узбекистан

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