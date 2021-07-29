Роспотребнадзор увеличил срок передачи данных о ПЦР-тесте для въезжающих

Теперь у туристов без иммунитета к коронавирусу будет четыре дня для регистрации данных вместо прежних трех

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор увеличил до четырех дней срок регистрации данных о ПЦР-тесте на коронавирус на Госуслугах после возвращения в Россию.

Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Оно вступает в силу с 30 июля.

В новой редакции третий абзац подпункта 2.2. звучит следующим образом: "Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации на Едином портале государственных услуг путем заполнения формы "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1)".

Ранее на передачу данных о результатах ПЦР-теста отводилось три дня.

7 июля вступило в силу постановление главного санитарного врача России, согласно которому не вакцинированные и не переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев пассажиры обязаны после возвращения в страну пройти ПЦР-тестирование. До получения результатов им необходимо соблюдать режим изоляции. В случае вакцинации или при наличии информации о заболевании в последние полгода тестирование на COVID-19 не требуется.