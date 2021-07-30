Сервис Samsung Pay могут запретить в России

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В России могут запретить работу платежного сервиса Samsung Pay из-за патентного спора со швейцарской компанией "Сквин СА": она обвиняет корейский концерн в незаконном использовании технологии электронных платежей, сообщает в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на текст решения Арбитражного суда Москвы.

Суд удовлетворил иск "Сквин СА" к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по патенту №2686003 без согласия правообладателя, в качестве которого выступает сама швейцарская компания. Согласно тексту решения арбитража, "суд фактически запрещает работу платежного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз устройств с его поддержкой в страну", пишет "Ъ". Решение вступит в силу через 30 дней, если не будет обжаловано.

Вышеупомянутый патент описывает изобретение для "онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца". Суд, изучив заявления экспертов, пришел к выводу, что Samsung Pay действительно использует технологии патента "Сквин СА" и запретил Samsung "использование продукции, включающей в себя Samsung Рау".

Samsung Electronics сейчас изучает документы суда, заявили "Коммерсанту" в компании. Там добавили, что в настоящий момент не планируют никаких изменений в оперативной деятельности Samsung. Со "Сквин СА" изданию связаться не удалось.

Опрошенные "Ъ" юристы говорят, что Samsung может оспорить патент. Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин заявил, что в ходе рассмотрения дела представители Samsung сообщили, что действительно намерены пойти на этот шаг. Если палата по патентным спорам встанет на сторону корейской компании, все претензии автоматически будут сняты, пояснил он.

Samsung Pay был запущен августе 2015 года, в России появился через год. По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, доля этого сервиса на рынке мобильных платежей в РФ составляет 17%.