МВД подтвердило задержание сооснователя финансовой пирамиды Finiko в Казани

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko задержан в Казани, в пятницу суд изберет ему меру пресечения, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), задержан один из руководителей компании Finiko", - сказала Волк.

По ее словам, мера пресечения фигурантку будет избрана в пятницу в Вахитовском районном суде Казани.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось о задержании одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина.

В правоохранительные органы Татарстана поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков Finiko из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан. Суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.

В ведомстве сообщали, что в 2018-2020 годах неустановленные лица, представляясь сотрудниками Finiko, привлекали деньги граждан под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. В том числе распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества. Таким образом были получены не менее 70 миллионов рублей, при том что, по данным следствия, фактически инвестиционная деятельность не велась.

В декабре 2020 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам дать правовую оценку действиям финансовой пирамиды.