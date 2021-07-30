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В Мурманске спустили на воду большой гидрографический катер "Григорий Шадрин"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Церемония спуска на воду Кольского залива Баренцева моря большого гидрографического катера (БГК) "Григорий Шадрин" прошла в Мурманске в пятницу, сообщил Северный флот.

Катер построен для гидрографической службы Северного флота.

"Обновление судового состава гидрографов Северного флота проходит регулярно, за последние несколько лет было принято несколько БГК проекта 19920, а также малое гидрографическое судно "Николай Скосырев". В прошлом году после ремонта и модернизации на флот прибыло гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич", которое сейчас выполняет научно-исследовательские задачи в Арктике", - информирует флот.

По его данным, на БГК "Григорий Шадрин" "в течение нескольких недель продолжатся достроечные работы, после чего он приступит к испытаниям в Кольском заливе и в Баренцевом море".

"Передача катера в состав гидрографических судов Северного флота планируется в середине осени", - говорится в пресс-релизе.

Суда проекта 23370Г, к которым относится "Григорий Шадрин", предназначены для выполнения лоцмейстерских и отдельных видов гидрографических работ. Это постановка (съёмка) и обслуживание плавучих предостерегательных знаков, доставка обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на объекты, расположенные на необорудованном побережье. Судно будет оперативно измерять глубины в местах постановки знаков с использованием промерного эхолота.

Водоизмещение катера при полной загрузке составляет 146 тонн, длина и ширина 24,2 и 8,5 метров соответственно. Скорость полного хода – 11,5 узлов, а дальность плавания – 600 миль. Мореходность катера ограничивается волнением моря в четыре балла, а автономность по запасам воды и продовольствия при работе на борту 11 человек экипажа и гидрографов составляет пять суток.

БГК "Григорий Шадрин" стал третьим модульным судном этого проекта, построенным для ВМФ. Первый катер серии "Михаил Казанский" вошел в состав Балтийского флота, а второй катер "Александр Фирсов" служит на Черноморском флоте, уточняется в сообщении.

Катер назван в честь заслуженного гидрографа Григория Ильича Шадрина, "внесшего значительный вклад в развитие и поддержание навигационно-гидрографического обеспечения действий сил ВМФ и безопасность мореплавания", сказано в сообщении.

Мурманск Северный флот Григорий Шадрин

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