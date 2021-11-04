Завершились госиспытания большого гидрографического катера "Григорий Шадрин"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Большой гидрографический катер-катамаран модульной конструкции "Григорий Шадрин" завершил морскую фазу государственных испытаний в назначенном районе Баренцева моря, сообщает Минобороны России.

"В соответствии с утвержденной программой, на заключительном этапе испытаний осуществлялись проверки маневренных и мореходных качеств катера, работы судовых систем и устройств", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Катер был построен на подмосковном предприятии АО "КАМПО" в городе Орехово-Зуево для Военно-морского флота. Окончательная сборка была произведена на внешней сдаточной базе в Мурманске.

"Уже до конца ноября "Григорий Шадрин" будет передан в состав гидрографической службы Северного флота для выполнения лоцмейстерских и отдельных видов гидрографических работ", - отметили в Минобороны.

Катер стал третьим в серии гидрографических катеров проекта 23370Г. "Григорий Шадрин" был построен для гидрографической службы Северного флота. Первый катер серии "Михаил Казанский" вошел в состав Балтийского флота, а второй катер "Александр Фирсов" служит на Черноморском флоте.

Суда проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и отдельных видов гидрографических работ. Это постановка (съемка) и обслуживание плавучих предостерегательных знаков, доставка обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на объекты, расположенные на необорудованном побережье. Судно будет оперативно измерять глубины в местах постановки знаков с использованием промерного эхолота.

Водоизмещение катера при полной загрузке составляет 146 тонн, длина и ширина 24,2 и 8,5 метров соответственно. Скорость полного хода – 11,5 узлов, а дальность плавания – 600 миль. Мореходность катера ограничивается волнением моря в четыре балла, а автономность по запасам воды и продовольствия при работе на борту 11 человек экипажа и гидрографов составляет пять суток.