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Что произошло за день: суббота, 31 июля

Крушение Су-35 и авария поезда в Калужской области

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На Сахалине разбился Су-35. Пилот катапультировался и остался жив. ЧП произошло во время учений, истребитель упал в акватории Охотского моря.

- Под Калугой поезд "Ейск-Москва" столкнулся с цементовозом. По данным МЖД, водитель фуры выехал на запрещающий сигнал светофора. Он погиб. Пострадавший в столкновении поезд продолжил движение, часть пассажиров была доставлена в пункт назначения автобусом.

- Модуль "Наука" интегрировали в состав МКС. В "Роскосмосе" также сообщили, что давление в переходной камере модуля "Звезда" в ближайшие сутки поднимут со 154 до 200 мм ртутного столба. Переходная камера отделена от основного объема МКС, именно в ней наблюдается утечка воздуха. Давление в ней упало в три раза за последние две недели, этот процесс не связан со стыковкой модуля "Наука", подчеркивают в "Роскосмосе".

- Около сотни российских туристов эвакуируют из турецкого Бодрума из-за пожаров. Зонами бедствия объявлены районы нескольких провинций, в том числе Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе. Турция попросила Россию оказать помощь в тушении лесных пожаров, РФ поможет сводными силами Минобороны и МЧС.

- Три медали завоевали россияне в очередной день Игр-2020 в Токио. Саблистки Ольга Никитина, София Позднякова и Софья Великая стали лучшими в командном турнире. Серебро завоевала Юлия Зыкова в стрельбе из винтовки. В этой же дисциплине бронзу заработала Юлия Каримова.

- В метро Москвы начали тестировать систему "оплаты лицом". Пассажиры голубой (Филёвской) линии смогут принять участие в тестировании технологии оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay.

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