Сводная группировка Минобороны и МЧС РФ поможет Турции тушить пожары

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Турция попросила Россию оказать помощь в тушении лесных пожаров вблизи туристических зон, РФ поможет сводными силами Минобороны и МЧС.

"В РФ обратились власти Турецкой Республики с просьбой оказать помощь в тушении разбушевавшихся лесных пожаров вблизи населенных пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает большое количество граждан РФ", - сообщает МЧС России в субботу.

В министерстве заявили, что по обращению властей Турции "принято положительное решение".

Как отметили в ведомстве, "в Турцию будет направлена сводная авиагруппировка Минобороны России и МЧС России в количестве 11 единиц техники".

Ранее телеканал TRT World передал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу объявил зонами бедствия районы нескольких турецких провинций, пострадавшие от природных пожаров. По данным телеканала, в этот список включены провинции Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.