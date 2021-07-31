Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42Заразились
на 31.07В России 6 265 873+23 807В мире 197 366 135+739 604
Фехтование13:30Женщины, Финал  Россия ФранцияПодробнееСтрельба06:00Женщины, Финал  Швейцария Россия РоссияПодробнее

Около сотни российских туристов эвакуируют из турецкого Бодрума

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Около сотни российских туристов из-за пожаров эвакуируют из турецкого Бодрума, они будут размещены в отелях и обеспечены всем необходимым, сообщило генеральное консульство РФ в Анталье.

В сообщении Генконсульства в фейсбуке отмечается, что серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей.

Жителей и туристов эвакуируют превентивно.

"Среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров", - говорится в сообщении.

Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте.

Сообщается, что жизнь россиян вне опасности.

Природные пожары продолжают бушевать в нескольких турецких провинциях. Однако, по словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, "в борьбе с пожарами наметилась позитивная динамика".

Лесной пожар в турецкой Анталье

11
Турция Бодрум

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 31 июля

В Париже на акции против санитарных паспортов применили слезоточивый газ

В Париже на акции против санитарных паспортов применили слезоточивый газ

Модуль "Наука" интегрировали в состав МКС

Модуль "Наука" интегрировали в состав МКС

РФ направила Киеву ноту о необходимости сохранения воинских мемориалов

В Токио покинувших без разрешения Олимпийскую деревню лишили аккредитации

В Токио впервые за пандемию суточный COVID-прирост превысил 4 тыс

В Токио впервые за пандемию суточный COVID-прирост превысил 4 тыс

Анталья из-за лесных пожаров объявлена зоной бедствия

Что случилось этой ночью: суббота, 31 июля

В отсеке с утечкой воздуха на МКС упало давление

В отсеке с утечкой воздуха на МКС упало давление

Байден надеется на успех переговоров c РФ по стратегической стабильности

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');