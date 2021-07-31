Около сотни российских туристов эвакуируют из турецкого Бодрума

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Около сотни российских туристов из-за пожаров эвакуируют из турецкого Бодрума, они будут размещены в отелях и обеспечены всем необходимым, сообщило генеральное консульство РФ в Анталье.

В сообщении Генконсульства в фейсбуке отмечается, что серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей.

Жителей и туристов эвакуируют превентивно.

"Среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров", - говорится в сообщении.

Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте.

Сообщается, что жизнь россиян вне опасности.

Природные пожары продолжают бушевать в нескольких турецких провинциях. Однако, по словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, "в борьбе с пожарами наметилась позитивная динамика".