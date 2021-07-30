В Якутии за сутки ликвидировали природные пожары площадью более 49 тыс. га

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - За сутки в Якутии ликвидировали 12 природных пожаров на общей площади более 49 тыс. гектаров, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС России по республике.

Всего по оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии зафиксировано 147 природных пожаров.

"Сегодня аэромобильные группировки Главного управления продолжат работу на территории Горного и Верхневилюйского районов", - приводятся в сообщении слова начальника МЧС России по Якутии Павла Гарина.

В ведомстве отмечают, что сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов. Председатель госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков рассказал на брифинге журналистам в пятницу, что на особом контроле находятся пожары возле населенных пунктов Ситтэ Кобяйского района, Кырыкый и Дылыр Верхневилюйского района. Кроме того, по его словам, в связи со стабилизацией обстановки снят режим ЧС в Оймяконском районе.

Глава Якутии Айсен Николаев проведет выездное оперативное совещание на территории села Ситтэ, а также проконтролирует ход тушения лесного пожара в районе.

Ранее сообщалось, что на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Горит более 1,3 млн га леса.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.