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Свыше 160 лесных пожаров продолжают действовать в Якутии

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Специалисты за сутки потушили в Якутии три лесных пожара на площади 57, 9 тыс. га, локализовано девять пожаров площадью 51,8 тысяча га, сообщил в воскресенье оперштаб республики.

"В Якутии действует 163 лесных пожара. Из них ведутся работы по тушению 52 лесных пожаров", - сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников, слова которого приводятся в сообщении.

Лесные пожары в России

Также обнаружено пять новых лесных пожаров. На особом контроле находится обстановка в населенных пунктах Ситте Кобяйского района, Кырыкый Верхневилюйского района и Кюерелях Горного района.

В тушении природных пожаров задействовано 2253 человека и 273 единицы техники.

По словам Садовникова, из-за сильной задымленности не работала "большая авиация", которая базируется в городе Мирном. По прогнозу синоптиков, смена ветра ожидается в понедельник во второй половине дня, что позволит начать работу авиации в Мирнинском районе.

К тушению пожаров привлекали вертолеты. Так, вертолеты Минобороны РФ работали в районе национального парка "Ленские столбы" и в Олекминском районе для переброски сил. Вертолет МИ-8 работал в районе села Ситтэ Кобяйского района, слито 78 тонн воды.

Также в минувшие сутки из-за отсутствия ресурсной облачности не удалось задействовать самолет-зондировщик, который вызывает искусственные дожди.

Ранее сообщалось, что на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Горит более 1,3 млн га леса.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.

Якутия

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