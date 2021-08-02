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Продлен до двух лет срок бесплатного доступа к лекарствам после инфаркта и инсульта

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство увеличило с одного года до двух лет срок, в течение которого больные сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут бесплатно получать лекарства, заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подписал соответствующее постановление, передает пресс-служба правительства. Под действие постановления подпадут те, кто встал на диспансерное наблюдение с 1 января 2021 года. В перечень препаратов, включенных в программу, входит более 20 наименований, необходимых для полноценной лекарственной терапии. Всего же на эту меру поддержки в бюджете заложено около 10 млрд рублей.

"Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого иные серьезные сердечно-сосудистые заболевания", - сказал Мишустин.

Чиновники считают, что расширение льготного доступа к таким лекарствам позволит "эффективнее бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их опасными для здоровья последствиями, что особенно важно в период распространения COVID-19", говорится в пресс-релизе правительства.

По его словам, сейчас на диспансерном наблюдении более полумиллиона пациентов с такими заболеваниями. Многие из них переболели коронавирусом и нуждаются в реабилитации.

"Такую поддержку от государства больные сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать, начиная с 1 января следующего года", - уточнил премьер.

Михаил Мишустин Правительство коронавирус

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