Более 16 тыс. заявлений подано для участия в онлайн-голосовании на выборах осенью

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российские избиратели подали свыше 16 тыс. заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах в сентябре, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На сей момент уже подано 16 152 заявления. По Москве - 11 904", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в понедельник.

С понедельника, 2 августа, порядка 10 млн российских граждан могут зарегистрироваться для участия в электронном голосовании на предстоящих выборах в сентябре. Подать свои заявления избиратели смогут не позднее полуночи 13 сентября.

Онлайн-голосование будет проводиться с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября (по московскому времени).

Принять участие в ДЭГ смогут жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, жители Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство России, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн.