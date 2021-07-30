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Путин назначил Мединского главой комиссии по историческому просвещению

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом создал межведомственную комиссию по историческому просвещению и назначил ее председателем своего помощника Владимира Мединского. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Комиссия образована для "обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории",.

В положении о комиссии среди ее задач указана "координация деятельности государственных органов, научно-образовательного и культурного сообщества по выработке единого подхода к осуществлению исторического просвещения и образования, а также к предупреждению попыток фальсификации исторических фактов".

Также комиссии предстоит заниматься "анализом деятельности иностранных структур и лиц, наносящей ущерб национальным интересам Российской Федерации в исторической сфере, принятием оперативных мер по противодействию указанной деятельности"; а также "подготовкой предложений по информационному обеспечению контрпропагандистских мероприятий и проведению историкокультурных просветительских акций, связанных в том числе с памятными датами России и историческими событиями".

Владимир Путин Владимир Мединский

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